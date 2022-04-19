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Политологи оценили шансы Украины на вступление в ЕС

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Политологи оценили шансы Украины на вступление в ЕС
флаг ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС. По его словам, украинский народ объединен целью «чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза».

Марат Баширов, политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» и Павел Селезнев, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали об условиях вступления в ЕС и оценили шансы Украины.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Шансы Украины на вступление в ЕС

Марат Баширов считает, что вступление Украины в ЕС ничего бы не изменило, а их шансы на это крайне малы.

— Им дадут статус кандидата, потому что член ЕС должен жить по законам ЕС, экономической, сельскохозяйственной, энергетической политике. Для этого нужно изменить сотню украинских законов. Это должна сделать Рада и президент, и это не быстро. И второе — это техрегламенты. По этому стандарту не пройдут сельскохозяйственные предприятия, металлургия. Да мало что пройдет. ЕС — это не политическая организация, а экономическая, которая регламентирует, кто, что и сколько производит, — прокомментировал Марат Баширов.

— Я согласен с коллегой по поводу того, что это игра на публику. Европейцы хорошо умеют считать деньги, и видеть Украину, которая и так погрязла в долгах, в ЕС никто не согласится. Зеленский просто пытается продолжать разыгрывать шоу, проводить маневры, заигрывать, лебезя, перед Европой, где-то огрызаясь на них. Это все игра, причем уже плохая. И она уже, скорее, напоминает агонию, — поддержал коллегу Павел Селезнев.

Спикеры отметили, что кандидаты на вступление могут рассчитывать только на консультации в сфере законодательства. Если говорить о визовом режиме, то украинцы и так могут путешествовать по Европе в режиме «без виз».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер в отношении России в области банковского сектора и энергетики.

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