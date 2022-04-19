«Отстаньте от меня»: Галкин прокомментировал слухи о его проблемах с законом в Израиле

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на информацию о его разбирательствах с израильской полицией.

В СМИ распространились слухи о том, что шоумен стал фигурантом уголовного дела. Однако он не стал игнорировать слухи и высказался на своей странице в социальных сетях, пишет НСН.

— Я привык к тому, что пресса пишет про меня небылицы, но тот уровень заказного вранья про меня в России достиг уже какого-то апофеоза... Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади: ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь! — сказал Галкин.

19 апреля СМИ сообщили о том, что Галкин был доставлен в отделение полиции в Израиле. По словам соседей артиста, он стал фигурантом дела о гибели мужчины. Ведущий был со своим знакомым на пляже. Через какое-то время тот утонул в море. Галкин был одним из последних, кто видел мужчину живым. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.