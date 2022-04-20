Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пять отменили. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Росавиация продлила режим ограничения полетов в города юга и центральной части РФ до 25 апреля. Информация об этом появилась на сайте ведомства в понедельник, 18 апреля.

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики.