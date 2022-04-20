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Reuters: Норвегия направила на Украину 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Reuters: Норвегия направила на Украину 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»
Фото: Pixabay

Норвегия в ответ на запрос Киева направила на Украину 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль». Об этом в среду, 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на минобороны королевства.

Примечательно, что Осло уже направило в республику две тысячи противотанковых гранатометов, передает ТАСС.

До этого посол Киева в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в отказе поставлять тяжелое вооружение. По его словам, ФРГ не только способна поставлять на Украину необходимую военную технику, но и увеличить количество поставок.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине. По его словам, власти страны также сделали все возможное, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и о том, что «можно применять в артиллерийских дуэлях».

17 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину. Европейская чиновница заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны, и то, с чем он может справиться.

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