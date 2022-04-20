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Володин заявил о незаконности европейских санкций против России

Полина Долганова

В мире
Володин заявил о незаконности европейских санкций против России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Покупая российский газ за рубли, страны Европы получают шанс проявить ответственность перед своими гражданами и не допустить коллапса в энергосфере. Об этом в среду, 20 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Европа привыкла беззаботно жить за счет России, в то время как РФ давно готова к внешним вызовам.

Володин также отметил, что Евросоюзу нужно понять, что санкции против России незаконны и что ЕС является не единственным потребителем российского газа. Кроме того, Европе еще придется возместить ущерб экономике России из-за санкционных мер.

Спикер Думы добавил, что Европа постоянно ворует запасы газа и ставит крест на долгосрочных отношениях с Россией, заявляя о желании найти новых поставщиков.

— В чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет, — подытожил Володин в своем Telegram.

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, что диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не нуждается в российском газе. По мнению эксперта, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.

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