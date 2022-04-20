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В РФ под видом беженцев пытаются проникнуть участники военных действий на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В РФ под видом беженцев пытаются проникнуть участники военных действий на Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Некоторые лица, которые принимают участие в военных действиях на территории Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил замглавы Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.

По его словам, определить точное количество таких лиц в настоящее время трудно.

— К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, — цитирует Петрова ТАСС.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов. По словам заместителя председателя Совбеза, эту работу могут помочь усовершенствовать современные цифровые технологии. Для обеспечения национальной безопасности страны очень важное значение имеет информация о деятельности мигрантов, об их биографических данных и иных сведениях персонального характера.

До этого эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса в России.

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