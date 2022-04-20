Следователи посетили девочку, найденную в мусоропроводе в Отрадном
Сотрудники Следственного комитета навестили новорожденную девочку, обнаруженную в камере мусоропровода. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Она уточнила, что малышка находится в Морозовской детской больнице. Состояние ее здоровья не вызывает опасений. Ребенок хорошо себя чувствует и находится под постоянным наблюдением врачей.
— Руководитель Бутырского межрайонного следственного отдела Заур Цомартов пообщался с заведующим отделением неонатальной реанимации Михаилом Каменевым и врачом-реаниматологом отделения Александром Филипповым, — рассказала представитель ведомства.
Иванова добавила, что коллеги передали для маленькой пациентки необходимые вещи и предметы гигиены.
Накануне суд отправил в СИЗО мать девочки, обвиняемую в покушении на убийство новорожденной. В рамках уголовного дела следователи установили личность предполагаемого отца ребенка, он уже допрошен.
Напомним, 14 апреля в камере мусоропровода в одном из жилых домов на Северном бульваре нашли новорожденную девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
О том, что толкнуло молодую маму так поступить с собственным ребенком и что будет с ней дальше, — в материале «Вечерней Москвы».