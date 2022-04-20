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Госдума: Майские праздники могут продлить по решению регионов

Антон Махов

Общество
Госдума: Майские праздники могут продлить по решению регионов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, несмотря на то, что Госдума не поддержала идею продления. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

От него поступало предложение продлить майские праздники в этом году с 1 по 10 мая. По мнению политика, такая мера даст людям возможность больше пообщаться друг с другом в выходные дни и заняться посадками за городом. Также Даванков рассказал, что в 2022 году инициатива продления майских праздников не получила одобрения правительства, но там заявили, что регионы вправе самостоятельно продлевать праздники. Даванков добавил, что депутаты планируют обратиться к губернаторам с просьбой о продлении майских праздников там, где это требуется, передает ТАСС.

Во время майских праздников городские парковки в Москве будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Парковки будут бесплатными с 1 по 3, 9 и 10 мая. При этом 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья. В частности, бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами.

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