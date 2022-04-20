Меган Маркл неожиданно улетела в США без принца Гарри

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Меган Маркл после недавнего визита в Гаагу, где ее муж принц Гарри принимает участие в «Играх непобежденных», неожиданно улетела домой в США.

При этом она не стала объяснять широкой публике причины своего поступка. Однако фанаты уже начали выдвигать различные теории.

Например, герцогиня жаловалась, что скучает по детям, и могла улететь к ним. Кроме того, Маркл отвыкла от подобного пристального внимания, и оно могло просто ее утомить.

Принц Гарри, вероятно, решил не ехать вместе с женой, так как скоро будет празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, которая пригласила своего внука на церемонию, пишет портал Teleprogramma.pro.

13 апреля сообщалось, что принц Гарри и Маркл отправились в Нидерланды, где посетили соревнования военнослужащих «Игры непокоренных». Визит герцогов Сассекских в Гаагу подтвердил их представитель.

Это была их первая поездка в Европу после отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты. «Игры непокоренных» представляют собой международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих. Принц Гарри является инициатором создания Игр.