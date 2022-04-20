До четверти месячного объема осадков может выпасть в Москве 21 апреля

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В четверг, 21 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячного объема осадков. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил портал «Метеовести».

— В Москве влияние приближающегося циклона начнет сказываться сегодня к вечеру: местами пройдут небольшие дожди, но воздух успеет прогреться до плюс 13 градусов. В четверг ненастье усилится, и в столице может выпасть до четверти месячного объема влаги, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что температура днем не превысит десяти градусов тепла. По прогнозам специалистов, в Центральной России погода пойдет «на поправку» в пятницу, 22 апреля. В выходные столбики термометров поднимутся до отметки 14–16 градусов, передает портал «Метеовести».

17 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил дату возвращения весеннего тепла в столицу. По его словам, до конца апреля не стоит ждать теплой погоды.

Температура воздуха в текущем месяце на 1,5 градуса ниже нормы, отметил метеоролог. Во вторник, 19 апреля, и среду, 20 апреля, погода улучшится, а воздух прогреется до плюс 9–14 градусов. С четверга, 21 апреля, начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели.