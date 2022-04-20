Собянин объяснил, куда можно обратиться за консультацией по мерам поддержки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал предпринимателям и горожанам, в какие службы поддержки они могут обратиться за помощью.

— В условиях экономической нестабильности многим предприятиям и горожанам требуется поддержка. Получить ответы на свои вопросы представители бизнеса и жители Москвы могут по телефонам горячих линий, — сказал глава города.

Специалисты прямой линии для предпринимателей расскажут про актуальные изменения в законодательстве, а также о принятых на городском и федеральном уровнях мерах по сохранению бизнеса, столкнувшегося с зарубежными санкциями.

В Центре поддержки экономики Москвы можно получить консультацию по актуальным мерам поддержки. Компании смогут получить помощь по поиску альтернативных поставщиков сырья и оборудования, обратившись по горячей линии поддержки промышленных предприятий.

Также специалисты ответят на вопросы по новым мерам поддержки и помогут в решении проблем с логистикой. Москвичи, находящиеся в поиске работы, получат психологическую поддержку на горячей линии по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда, отметил Собянин.

18 апреляСобянин рассказал о принятых мерах о повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что Москва продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики.