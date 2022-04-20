ФСБ выявила хищения денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

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ФСБ совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) пресекли хищение денег в филиалах вуза в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ в среду, 20 апреля.

Следственным отделом УФСБ по Хабаровскому краю и Главным следственным управлением ГУ МВД по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» в отношении задержанных сотрудников филиалов РАНХиГС.

Отмечается, что сам вуз активно содействует расследованию, передает ТАСС. Академия, как уточняется, регулярно проводит внутренний аудит филиальной сети. Среди объектов проверок — работа преподавателей, финансово-хозяйственная деятельность, а также образовательные программы.

18 апреля стало известно, что Рособрнадзор провел проверку в Высшей школе сценических искусств. По ее результатам были выявлены нарушения в работе учреждения. Теперь ведомство рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения требований.

15 апреля решением Бабушкинского суда ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин был отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве. До этого он издал приказ об увольнении Константина Райкина — художественного руководителя вуза.