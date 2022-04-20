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ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях

Евгений Белоусов

Экономика
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Банк ВТБ выплатил более 52 миллионов долларов в рублях по курсу ЦБ в качестве процентов по своим еврооблигациям. Об этом сообщил член правления организации Дмитрий Пьянов в среду, 20 апреля.

— Мы оплатили этот процентный платеж в рублях двумя траншами, причем один транш был рассчитан на основании информации от нашего расчетного депозитария в сумме, соответствующей платежам, предназначавшимся резидентам РФ, либо резидентам дружественных стран, — заявил он.

По словам Пьянова, выплата прошла в рублях. На них пришлась сумма, эквивалентная 27 миллионам долларов.

Оставшиеся 25 миллионов долларов платежа пришлись на резидентов недружественных стран. Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, срочному долгу в долларах.

Уточняется, что контрагенты из недружественных стран для получения выплат теперь должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов Российской Федерации, передает ТАСС.

Международное рейтинговое агентство Moodys заявило, что выплата, которая была сделана РФ 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах в рублях, а не в американских долларах противоречит условиям, прописанным в контрактах. Если эту ситуацию не изменят до льготного периода, 4 мая, то ее можно называть дефолтом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России. До этого международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны до преддефолтного.

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