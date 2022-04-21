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В Москве проверили маршрут военной техники на парад Победы

Георгий Соланович

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В Москве проверили маршрут военной техники на парад Победы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты проверили техническое состояние сооружений, которые находятся на маршруте военной техники на парад Победы в Москве. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— На маршруте следования военной техники расположено 78 инженерных сооружений — путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют, — заявил заммэра.

Так, рабочие тщательно обследовали Карамышевский, Большой Москворецкий, Большой Каменный мосты и Крылатский мосты, а также Можайский путепровод.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что проверка техсостояния сооружений нужна для обеспечения безопасного передвижения колонн.

До этого сообщалось, что на ряде улиц столицы ограничат движение. Это связано с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в период с 23:00 20 апреля до 02:00 21 апреля перекроют движение на следующих участках: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1, до МКАД, а также от Волгоградского проспекта от МКАД до ТТК.

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