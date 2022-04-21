Резидент технополиса «Москва» будет поставлять IT-оборудование в рамках импортозамещения

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Компания NextTouch, являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис «Москва», будет поставлять IT-оборудование в регионы в рамках импортозамещения. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили «Ведомости.Город».

— Наш основной продукт — интерактивные сенсорные панели больших диагоналей для целей образования. Мы сейчас закрываем те ниши, которые оставили наши зарубежные коллеги, — рассказал генеральный директор компании Владимир Крикушенко.

За три квартала 2021 года объем производства резидента вырос на 44 процента до 737 миллионов рублей. Крикушенко добавил, что за первые три месяца текущего года было поставлено около 3000 комплексов.

В частности, речь идет об интерактивных панелях для образовательных и медицинских учреждений, культурно-досуговых центров, коммерческих и промышленных организаций, центров обслуживания населения, сообщает издание.

Также стало известно, что лекарства, которые необходимы для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ, начали производить в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что эти препараты уже поставляются во все регионы страны в рамках государственных закупок Министерства здравоохранения России.