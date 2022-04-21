Японии предрекли проблемы в строительной отрасли из-за антироссийских санкций

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Японская строительная отрасль может столкнуться с проблемами из-за введенного на днях запрета на поставки товаров из России, в том числе и древесины. Об этом написали в газете Sankei Shimbun.

По данным издания, под эмбарго попала продукция на общую сумму около 160 миллионов долларов. Эта сумма составляет около одного процента от совокупного объема импорта по итогам 2021 года. Однако Япония все еще может столкнуться со сложностями на рынке жилья, так как специалисты строительной отрасли активно прибегают к использованию российской древесины, передает РИА Новости.

Японские власти планируют следить за последствиями для жизни японцев после введенных в отношении России санкционных мер. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. По его словам, правительство страны рассмотрит меры реагирования, которые помогут стабилизировать ситуацию после введения санкций.

Многие страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.