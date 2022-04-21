Жилой дом по реновации на Нарвской улице облицуют искусственным камнем

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Нарвская улица, 5 Карта всех событий

Новый жилой дом по программе реновации в Войковском районе столицы облицуют искусственным камнем. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Дом оформят в бежевом и красновато-коричневом оттенках. Предусмотрены металлические корзины под кондиционеры, их окрасят в цвет основных блоков. Во дворе сделают детские и спортивные площадки, чтобы у жителей была возможность активно заниматься спортом, — отметил он.

В доме также будет подземный паркинг. Новостройка будет расположена по адресу Нарвская улица, владение 5, корпус 1.

Ее общая площадь составит 19 тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Юго-Западном административном округе столицы идет строительство и проектирование 41 жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь всех объектов превысит 670 тысяч квадратных метров.

Всего в округе ведется или завершено расселение 43 домов, из которых 18 снесено. Новые квартиры получили уже 5,5 тысячи жителей округа.