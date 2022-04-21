Отар Кушанашвили рассказал об отношениях с мужчинами за деньги

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Скандально известный журналист и YouTube-блогер Отар Кушанашвили рассказал о том, были ли у него отношения с мужчинами за деньги.

Он поделился, что подобные предложения поступали к нему в начале карьеры в конце 90-х и продолжают поступать даже сейчас.

— Предложения идут от респектабельных граждан Российской Федерации и даже Прибалтики, от тех, кто видит во мне потрепанного жизнью Шона Пенна, который до сих пор живчик. Я всегда был с юмором расположенным к этой теме. Дома, в Кутаиси, я рассказывал, что мне предлагали встретить «гостя». И мама, вскинув руки, закричала: «Ой, и что ты? Подпустил?». И я ответил: «Нет, но теперь жалею». Это были хорошие деньги… 5 тысяч… Это мне предлагал один высокопоставленный чиновник. Я послал его, но уже без энтузиазма в голосе, — рассказал журналист в интервью для шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

При этом он отметил, что если бы предложение поступило от женщины, ему сразу бы дали денег и он был бы не трезв, то он бы не отказался.

— Я пойду на все, чтобы прокормить семью, кроме убийства и мужеложства. Хотя по второму могут быть переговорные процессы, — пошутил Кушанашвили.

Он рассказал, что подобные предложения регулярно поступают популярным исполнителям, и в начале 2000-х он сам был свидетелем того, как женщины предлагали деньги за ночь с артистами.

— При мне артистами становили Влад Сташевский, Дима Билан, и у них предложений было миллион, особенно от дам бальзаковского возраста. Предложения поступали такие: до 10 тысяч долларов за какие-то минуты! — вспомнил журналист.

В октябре 2021 года отечественный журналист Отар Кушанашвили выразил сочувствие по поводу состояния здоровья музыканта Андрея Губина. Он пожелал товарищу скорейшего выздоровления, однако предположил, что Губин сам довел себя до такого состояния.