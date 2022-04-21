Суд оставил в СИЗО бизнесмена Батурина, подозреваемого в мошенничестве
Суд оставил в следственном изоляторе бизнесмена Виктора Батурина, которого подозревают в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 21 апреля, Вечерней Москве сообщил в пресс-службе Московского городского суда.
По словам собеседника «ВМ», апелляционная жалоба об изменении срока содержания под стражей рассмотрена.
— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения, — сообщил собеседник «ВМ».
Батурин пробудет в СИЗО до 1 июня текущего года.
Российского бизнесмена задержали в июле 2021 года по подозрению в покушении на мошенничество.
Несмотря на то, что он подавал апелляцию по поводу избранной меры пресечения, Мосгорсуд оставил его под стражей.