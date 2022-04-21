Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту

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Угрожавший нанести удар по Крымскому мосту секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен понимать, что за этим последует ответный удар. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 21 апреля.

— Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

До этого Данилов заявил, что украинская армия может ударить по мосту, как только у нее появится такая возможность. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Алексея Данилова об ударах по Крымскому мосту анонсированием теракта.

Кроме того, ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине.