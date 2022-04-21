Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту
Фото: er.ru

Угрожавший нанести удар по Крымскому мосту секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен понимать, что за этим последует ответный удар. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 21 апреля.

— Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

До этого Данилов заявил, что украинская армия может ударить по мосту, как только у нее появится такая возможность. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Алексея Данилова об ударах по Крымскому мосту анонсированием теракта.

Кроме того, ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине.

Читайте также:
Украина Дмитрий Медведев Крым
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте