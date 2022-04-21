Минобороны России сообщило об ударах по 14 объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по 14 военным объектам Украины и уничтожили до 120 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 21 апреля.

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье, — сказал генерал.

По словам Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией было поражено 450 объектов ВСУ. Среди них — 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы, передает Life.ru.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей. Кадыров добавил, что войска полностью зачистили всю прилегающую к комбинату территорию и заблокировали скрывающихся на нем националистов.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы РФ за ночь с 19 на 20 апреля уничтожили 1053 военных объекта Украины. Так, например, ВС РФ подбили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б».