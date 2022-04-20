Минобороны РФ: Российские солдаты за ночь уничтожили более тысячи объектов ВСУ

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Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 1053 военных объекта Украины. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены 31 пункт управления, 6 складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии, — уточнил он.

Кроме того, отечественные ПВО сбили шесть беспилотников и две ракеты «Точка-У», а ВКС России нанесли удары по 57 местам скопления солдат и военной техники ВСУ, семи опорным пунктам, четырем складам с боеприпасами и 73 другим объектам военного назначения.

Помимо этого, ВС РФ подбили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б», передает РИА Новости.

19 апреля в МО РФ заявили, что Воздушно-космические силы России ликвидировали два склада ВСУ с головными частями тактических ракет «Точка-У». Примечательно, что склады были уничтожены рядом с населенными пунктами Червоная Поляна и Балаклея.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.