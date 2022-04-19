Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воздушно-космические силы России ликвидировали два склада ВСУ с головными частями тактических ракет «Точка-У». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, склады были уничтожены рядом с населенными пунктами Червоная Поляна и Балаклея.

Конашенков добавил, что российская армия также поразила три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники, передает РИА Новости.

До этого представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь» на территории Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте