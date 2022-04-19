ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воздушно-космические силы России ликвидировали два склада ВСУ с головными частями тактических ракет «Точка-У». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, склады были уничтожены рядом с населенными пунктами Червоная Поляна и Балаклея.

Конашенков добавил, что российская армия также поразила три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники, передает РИА Новости.

До этого представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь» на территории Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.