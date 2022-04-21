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Глава Минфина Индонезии сообщила, что Путин приглашен на саммит G20

Евгений Белоусов

В мире
Глава Минфина Индонезии сообщила, что Путин приглашен на саммит G20
Фото: Администрация президента РФ

Лидеры всех стран «Группы двадцати» (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин. Об этом сообщила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати в четверг, 21 апреля.

— Уже все страны в G20 получили свои приглашения, — сказала руководитель ведомства.

Она рассказала об этом во время выступления на весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. На нем обсуждались перспективы дальнейшего развития мировой экономики. Индравати подчеркнула, что все участники получают приглашения заранее и подтвердила, что Путин также был приглашен, передает ТАСС.

До этого газета The Washington Post сообщила, что во время выступления на встрече представителей стран — членов G20 министра финансов РФ Анатолия Силуанова встречу покинули чиновники разных стран, среди которых была министр финансов США Джанет Йеллен. Ранее она говорила, что намерена бойкотировать все сессии, в которых будет принимать участие Россия. Таким образом Йеллен решила показать намерение США исключить Россию из глобальных финансовых институтов.

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