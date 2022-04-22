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Россия выплатила более 60 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине

Егор Провоторов

Общество
Россия выплатила более 60 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более шести тысяч пенсионеров и бюджетников на освобожденных территориях Украины, сообщает в пятницу, 22 апреля, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

В российском ведомстве заявили о продолжении работы по единовременным выплатам населению освобожденных территорий Украины. За месяц работы пунктов выдачи жители подали 6,5 тысячи заявлений на получение дотаций.

— Выплаты получили более 6 тыс. человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому, — заявили представители МЧС журналистам ТАСС.

Кроме того, со среды, 20 апреля, ведомство доставило на Украину и в республики Донбасса более 700 тонн гуманитарной помощи. Пакет гумпомощи включает в себя продовольственные товары, лекарства, воду и строительные материалы.

В минувший четверг, 21 апреля, в Министерстве труда России заявили, что Пенсионный фонд выделил более десяти триллионов рублей в 2021 году на поддержку граждан.

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