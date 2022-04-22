Турция планирует продолжить операцию в Ираке до ликвидации террористической угрозы

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Новая трансграничная операция турецкой армии на севере Ирака будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не будет полностью устранена террористическая угроза. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Турецкая операция против лагерей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) началась в ночь с 17 на 18 апреля.

— Наша основная цель: нейтрализация всех террористов до последнего и избавление нашей страны от этой террористической напасти, — отметил министр.

Он добавил, что первый этап операции был реализован успешно, передает ТАСС.

18 апреля стало известно, что Министерство обороны Турции начало новую военную операцию в отношении Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака. По информации журналистов, в боевых действиях принимают участие военно-воздушные подразделения и силы спецназа. По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, авиация наносит удары по бункерам, туннелям, складам, пещерам и укрытиям противника.

Вооруженный конфликт с РПК возобновился в 2015 году. На севере Ирака расположены базы курдской организации, против которых турецкая армия проводит наземные и воздушные операции. За семь лет ВС Турции потеряли более 1,2 тысячи военнослужащих, при этом уничтожено порядка 13 тысяч представителей курдской партии, запрещенной на территории Турции.