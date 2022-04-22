Сергунина: На сайте добровольного квалификационного экзамена собрали более 200 онлайн-курсов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подборку из более чем 200 онлайн-курсов подготовили в столице по востребованным профессиям. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В «Базе знаний» собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией. Для желающих проверить свои знания в разделе есть экспресс-тесты, — сказала представитель мэрии.

В свою очередь руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что онлайн-курсы познакомят пользователей с популярными графическими программами. При этом виртуальные лекции ведущих экспертов рынка труда помогут оценить перспективы в различных профессиях.

Кроме того, в новом разделе можно найти полезную информацию. Так, материал под названием «Как начать карьеру в ИТ и digital. Первый шаг» расскажет пользователям о неочевидных возможностях развития в этой сфере.

Гайд от одной из крупнейших консалтинговых компаний научит вести деловые переговоры и управлять коллективом. Также в «Базе знаний» опубликованы советы по трудоустройству и размещен конструктор резюме, их подготовили специалисты крупного российского IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников.

До этого Наталья Сергунина пригласила московских фешен-предпринимателей на бесплатный пятинедельный интенсив. По ее словам, курс будет проходить пять дней, а чтобы принять в нем участие, нужно будет зарегистрироваться.