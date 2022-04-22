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Курс евро на Мосбирже опустился до 78 рублей

Георгий Соланович

Общество
Курс евро на Мосбирже опустился до 78 рублей
Фото: Вечерняя Москва

Курс евро на Московской бирже в пятницу, 22 апреля, опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Так, по состоянию на 11:32 курс евро находился на отметке 78,18 рубля. Курс доллара на открытии торгов показывал рост, однако затем начал снижаться и уже в 11:34 находился на отметке в 73,2475 рубля, уточняется на сайте Мосбиржи.

11 апреля на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос более чем на шесть рублей. По состоянию на 10:10 он составил 82,23 рубля. Как валютный курс будет формироваться в дальнейшем и от каких факторов это зависит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Так, по словам экономиста Евгения Надоршина, сейчас нельзя с уверенностью ответить на вопрос о том, как валютный курс поведет себя завтра. Эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях нет смысла давать краткосрочные прогнозы. Дело в том, что спрос и предложение не полностью представлены в рамках основной сессии Мосбиржи. Это один из факторов, который мешает оценивать ситуацию объективно.

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