Психолог объяснил, как вырастить счастливого ребенка

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, какими принципами нужно руководствоваться, чтобы вырастить счастливого ребенка.

Если родитель хочет, чтобы его чадо было счастливым, то, по словам психолога, его нужно безусловно принимать.

— Да, это не всегда просто. Самое страшное, что делают родители, когда обнаруживают в ребенке то, с чем они не согласны, — они лишают его любви и становятся эмоционально и чувственно недоступными. Например, если ребенок принес двойку, то мама, вместо того, чтобы его обнять и понять, начинает говорить: «Ты меня позоришь! Ты ничтожество!». Но ребенок не должен быть таким, как вы хотите, — сказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный пункт при воспитании счастливого ребенка — собственный пример. Малыш будет расти таким, каким он видит вас.

Третье правило — не жертвовать собой ради ребенка.

— Женщины, которые живут ради детей, лишают их счастливой жизни, а также себя. Женщина отдает все ребенку, пока он растет. Когда он вырастает, она хочет или все вернуть, или хотя бы не потерять. Эти женщины обычно выращивают маменькиных сыночков и лезут со своими советами. Это происходит потому, что женщина панически боится остаться одна, быть никому не нужной, потому что и себе на протяжении всей жизни она была не нужна. Все годы она пряталась за этим ребенком, лепила его под себя. И таких мам очень много, — сказал психолог.

Социальный психолог Андрей Шахов назвал способы, как почувствовать себя счастливым. Эксперт убежден, что состояние счастья не зависит от благополучия и каких-то внешних факторов. Он отметил важность умения отличать счастье от сиюминутного удовольствия.