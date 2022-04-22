Андрей Бочкарев: Переключение на альтернативных поставщиков техники не вызовет проблем у строителей Москвы

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На данном этапе власти города занимаются проработкой решений по замене зарубежных систем микроэлектроники и автоматизации для оснащения строящихся столичных объектов аналогами. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа импортозамещения в строительной отрасли была развернута в Москве давно, еще на фоне санкций 2014 года. Сегодня стройка на 95 процентов независима от внешнего рынка. При этом в России налажены производства всех основных материалов, включая металл, бетон, — заявил он.

Также заммэра подчеркнул, что в дальнейшем можно будет отказаться или заместить небольшой процент импорта на некоторые виды техники, оборудования и отделочных материалов.

Помимо этого, на сегодняшний день прорабатываются решения по замене импортных систем микроэлектроники и автоматизации на аналоги, в том числе из стран Азии, говорится в релизе.

В пятницу, 22 апреля, Андрей Бочкарев заявил, что на платформенном участке станции метро «Варшавская» подходят к концу отделочные работы. Ведется облицовка западного и восточного вестибюлей.

По его словам, специалисты продолжают обновление инженерного оборудования «Варшавской».

В четверг, 21 апреля, заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что в столице идет развитие нефинансовых мер поддержки импортозамещения. В частности, с помощью создания информационных и консультационных сервисов.