Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Переключение на альтернативных поставщиков техники не вызовет проблем у строителей Москвы

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев: Переключение на альтернативных поставщиков техники не вызовет проблем у строителей Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На данном этапе власти города занимаются проработкой решений по замене зарубежных систем микроэлектроники и автоматизации для оснащения строящихся столичных объектов аналогами. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа импортозамещения в строительной отрасли была развернута в Москве давно, еще на фоне санкций 2014 года. Сегодня стройка на 95 процентов независима от внешнего рынка. При этом в России налажены производства всех основных материалов, включая металл, бетон, — заявил он.

Также заммэра подчеркнул, что в дальнейшем можно будет отказаться или заместить небольшой процент импорта на некоторые виды техники, оборудования и отделочных материалов.

Помимо этого, на сегодняшний день прорабатываются решения по замене импортных систем микроэлектроники и автоматизации на аналоги, в том числе из стран Азии, говорится в релизе.

В пятницу, 22 апреля, Андрей Бочкарев заявил, что на платформенном участке станции метро «Варшавская» подходят к концу отделочные работы. Ведется облицовка западного и восточного вестибюлей.

По его словам, специалисты продолжают обновление инженерного оборудования «Варшавской».

В четверг, 21 апреля, заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что в столице идет развитие нефинансовых мер поддержки импортозамещения. В частности, с помощью создания информационных и консультационных сервисов.

Читайте также:
импортозамещение Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте