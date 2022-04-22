Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Евросовета призвал Путина открыть на Украине гуманитарные коридоры к Пасхе

Антон Махов

В мире
Глава Евросовета призвал Путина открыть на Украине гуманитарные коридоры к Пасхе
Фото: er.ru

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов перед Пасхой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу, 22 апреля.

Разговор Мишеля и Путина состоялся по итогам визита главы Евросовета в Киев 20 апреля и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Собеседник агентства отметил, что Мишель призвал российского президента провести прямые переговоры с Зеленским по просьбе самого украинского лидера и «в очень прямой и четкой форме» изложил оценки Брюсселя касательно урона России из-за санкций.

Ранее в пятницу стало известно, что в Министерстве обороны России заявили о готовности ввести режим тишины для эвакуации с «Азовстали» сдавшихся боевиков. Вооруженные силы России готовы объявить гуманитарную паузу, если украинские формирования на металлургическом комбинате поднимут белые флаги. В оборонном ведомстве добавили, что любые обвинения официального Киева и стран Запада в адрес российских солдат безосновательны. РФ никак не препятствует выходу мирных жителей из Мариуполя.

Читайте также:
Украина Армия Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте