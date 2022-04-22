Глава Евросовета призвал Путина открыть на Украине гуманитарные коридоры к Пасхе

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Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов перед Пасхой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу, 22 апреля.

Разговор Мишеля и Путина состоялся по итогам визита главы Евросовета в Киев 20 апреля и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Собеседник агентства отметил, что Мишель призвал российского президента провести прямые переговоры с Зеленским по просьбе самого украинского лидера и «в очень прямой и четкой форме» изложил оценки Брюсселя касательно урона России из-за санкций.

Ранее в пятницу стало известно, что в Министерстве обороны России заявили о готовности ввести режим тишины для эвакуации с «Азовстали» сдавшихся боевиков. Вооруженные силы России готовы объявить гуманитарную паузу, если украинские формирования на металлургическом комбинате поднимут белые флаги. В оборонном ведомстве добавили, что любые обвинения официального Киева и стран Запада в адрес российских солдат безосновательны. РФ никак не препятствует выходу мирных жителей из Мариуполя.