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Депутат МГД Гусева: Статус самозанятого набирает популярность среди столичных предпринимателей

Анастасия Колоскова

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Депутат МГД Гусева: Статус самозанятого набирает популярность среди столичных предпринимателей
Фото: duma.mos.ru

Статус самозанятого становится все более популярным среди московских предпринимателей. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Налог на профессиональный доход — это сравнительно новый формат налогообложения, но он уже показал значительный интерес со стороны москвичей. Сейчас число самозанятых уже достигло 970 тысяч человек, что в два раза больше уровня прошлого года, — отметила депутат.

По ее словам, из этого можно сделать вывод, что подобный формат востребован у предпринимателей, которые отдают предпочтение цивилизованному способу ведения бизнеса, выходя из так называемых серых схем.

Людмила Гусева объяснила популярность налогового режима самозанятого тем, что предприниматели получают возможность работать в соответствии с законом, защитить права в договорном порядке и одновременно четко понимать, какие средства нужно отчислить в бюджет.

Парламентарий уточнила, что наиболее популярными видами деятельности у столичных самозанятых являются строительство, сдача квартир в аренду, доставка, реклама, маркетинг, а также пассажирские и грузовые перевозки.

— Это свидетельствует о том, что режим удобен и высококвалифицированным работникам, и специалистам рабочих профессий — курьерам, водителям, мастерам-ремонтникам, — подчеркнула она.

Депутат отметила, что на базе ГБУ «Малый бизнес Москвы» уже функционирует цифровая платформа «Все о самозанятости от А до Я», которая предоставляет всю необходимую информацию для желающих получить статус самозанятого.

Людмила Гусева подчеркнула, что профессиональные программы, которые направленны на отдельные категории жителей, пользуются популярностью в Москве. Она напомнила, что в столице открыли проект «Мама онлайн», призванный помочь женщинам с детьми стать самозанятыми в период отпуска по уходу за ребенком. Подобные проекты необходимо расширять и развивать, заключила депутат.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число самозанятых в столице к 1 апреля достигло 971,8 тысячи человек.

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