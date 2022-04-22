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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Антон Махов

Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: Пресс-служба Роскомнадзора

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По информации реестра, сайт будущей игры заблокирован по требованию Генпрокуратуры России, согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

До этого, в конце марта, Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту украинской студии GSC Game World, она разрабатывает серию игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. В прошлом студия объявила о приостановке продаж своих игр для российских пользователей.

Ранее, 9 апреля, Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-канал Государственной думы. От Google также потребовали разъяснить причину блокировки канала. В ведомстве подчеркнули, что Госдума является законодательным органом власти в России, поэтому блокировка канала на видеохостинге препятствует распространению информации о работе нижней палаты парламента.

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