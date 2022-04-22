В Минобороны сообщили о взятии под контроль арсенала ВСУ в Харьковской области

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Российские инженерные войска взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области, где находятся тысячи тонн боеприпасов. Об этом в Минобороны РФ сообщили в пятницу, 22 апреля.

В оборонном ведомстве уточнили, что взятый под контроль арсенал занимает площадь в несколько сотен гектаров.

На складах, в том числе, хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.

— Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей, — говорится в сообщении.

Также на складе были найдены боеприпасы для ствольной артиллерии, стрелкового оружия, вооружения ПВО и различных гранат, а также мины и снаряды западного производства.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.