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Президент США Джо Байден просчитался, полагая, что его действия на Украине помогут решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник главы американского министерства обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что США потратили на помощь Киеву уже миллиард долларов, однако этих средств недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор убежден, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья уничтожат остаток украинских сил в этом регионе. Несмотря на это, Байден все еще считает, что его действия способствуют урегулированию конфликта.

— Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет, — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Полковник выразил мнение, что РФ не имеет интересов в Западной Украине, но продолжающиеся поставки оружия могут сделать ее полигоном боевых действий. По словам Макгрегора, то, что Вашингтон, по сути, отправляет множество украинцев на гибель без надежды на успех, является горькой правдой.

22 апреля заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что Соединенные Штаты готовы пойти на любые шаги, кроме прямой военной конфронтации, чтобы привлечь Россию к ответственности за происходящее на Украине.