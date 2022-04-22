В Вашингтоне заявили, что США не готовы к военной конфронтации с Россией

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Соединенные Штаты готовы пойти на любые шаги кроме прямой военной конфронтации, чтобы привлечь Россию к ответственности за происходящее на Украине. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

— У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден — прим. «ВМ») ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками, — заявил он.

Сингх также добавил, что Вашингтон готов предоставить Киеву все ресурсы, которые у него есть, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает победу России в военной операции на Украине «реалистичной возможностью». По его словам, на данный момент РФ очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. Он подчеркнул, что ситуация сейчас непредсказуема.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны России заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.