Чехия захотела заменить Россию в СПЧ ООН

Фото: twitter/RussiaUN

Чехия собирается занять место России в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ), который последняя покинула из-за конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило Министерство иностранных дел республики.

Прага уже направила необходимую для проведения данной процедуры заявку.

— Чехия хочет заменить Россию в СПЧ. Мы как раз подали заявку со своей кандидатурой. Приоритетом чешского правительства является поддержка прав человека, — сказано в сообщении МИД республики в соцсети Twitter.

Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека. В МИД РФ добавили, что досрочное прекращение членства в совете помогло стране избежать «ливийского сценария» и предотвратить поражение в правах в организации.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались — 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.