Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и один отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

22 апреля сообщалось, что Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по подготовке к вероятному отключению системы GPS в России. Российские авиавласти попросили перевозчиков подготовить свою инфраструктуру к полетам без использования навигации GPS.

В минувший понедельник, 18 апреля, Росавиация продлила режим ограничения полетов в города юга и центральной части России до 25 апреля. В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве для организации транспортировки граждан по альтернативным маршрутам.