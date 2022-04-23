Названы четыре знака зодиака, которым постоянно разбивают сердца

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Астрологи уверены, что каждый человек достоин любви, поэтому печалиться из-за разрыва со второй половинкой не стоит. Главное — понять, в чем кроется истинная причина. Правда, все же есть четыре знака зодиака, представителям которых чаще всего разбивают сердца, отметили специалисты.

От рождения Раки — крайне ранимые и сентиментальные личности. После расставания со второй половинкой они буквально место себе не находят, вследствие чего часами перечитывают старые любовные послания и зачастую выводят бывшего на разговор, высматривая в словах и фразах «тайные» знаки. Таким людям нужно проще смотреть на жизнь и не печалиться из-за небольшой неудачи. Иначе — накопленный негатив будет следовать за Раками и в новых отношениях, что неминуемо приведет к очередному разрыву.

Девы зачастую не способны вести адекватный диалог с партнером. Так, например, им важно показать собственную значимость и все время ждать от избранника первых шагов. Так, Девы могут упрекнуть любимого в том, что тот якобы не интересуется их жизнью, но когда партнер начнет регулярно звонить с вопросом: «Как дела?», просто выключат звук на телефоне. Эта ролевая игра поначалу забавляет Дев, вот только вторая половинка вряд ли будет долго терпеть пренебрежительное отношение.

Стрельцы любят быть в центре внимания и получать комплименты. Их завышенная самооценка в данном случае играет злую шутку: надеясь на особое отношение, как к царственной персоне, Стрельцы нередко оказываются у разбитого корыта. Ведь им нужен принц на белом коне, а не какой-нибудь менеджер среднего звена. При этом они не учитывают, что в обычной жизни «принцы» знают себе цену и никогда не будут пресмыкаться перед человеком, пусть даже и самым близким. В результате — Стрельцы зачастую остаются одинокими или залечивают раны от бесконечных краткосрочных романов.

Главная проблема Рыб — их наивность, непосредственность и доверчивость. Эти качества в сегодняшнее время настолько редки, что противоположный пол скорее увидит в Рыбе друга, нежели любовника. Представители этого знака не способны манипулировать людьми в какой-либо мере, что является неотъемлемой частью флирта на начальном этапе отношений. Искренность, доброта и сентиментальность — прекрасные черты характера, но именно они в данном случае приносят разочарования, сообщает Пятый канал.

Астрологи назвали топ-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака. По словам астрологов, знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор соответствующей партнерши.