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СМИ: Великобритания забросила под Львов специалистов по диверсиям

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Великобритания забросила под Львов специалистов по диверсиям
Фото: youtube.com

Две группы общей численностью около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) забросили во Львовскую область. Они поступили в расположение авиабригады армейской авиации вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в субботу, 23 апреля, сотрудник российских силовых структур со ссылкой на информацию, полученную от источников в ВСУ.

— В населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих. Состав одной группы — примерно 8—10 человек, — рассказал он.

Уточняется, что речь идет о специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, в сфере вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники данной службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей и вербовки агентуры.

По его словам, в зонах боевых действий специалисты SAS часто работают под прикрытием медработников «Белых касок» и других гуманитарных организаций, сообщает РИА Новости.

22 апреля сообщалось, что российские силовые структуры получили полную информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий.

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