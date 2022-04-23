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Синоптики пообещали комфортную погоду москвичам 23 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики пообещали комфортную погоду москвичам 23 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 23 апреля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что комфортная для большинства людей погода ожидается в столичном регионе. Основные метеопараметры в пределах нормы, атмосферное давление меняется незначительно. Даже на людей метеозависимых такая погода не оказывает негативного влияния.

Но не стоит забывать о том, что организм весной ослаблен. Могут напомнить о себе слабость, усталость. Часто снижается физическая активность. Некоторую разбитость в весенний период отмечают и вполне здоровые люди. Рекомендуется поддержать организм витаминами, больше отдыхать, находить время для занятий физкультурой. Полезны и прогулки на свежем воздухе, желательно, в парках и скверах.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам летнее тепло на следующей неделе. По его словам, во вторник, 26 апреля, в столице ожидается колебание температуры от 16 до 21 градуса тепла.

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