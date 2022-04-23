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Более 110 компаний получили помощь на столичной горячей линии по поддержке предприятий

Полина Долганова

Город
Более 110 компаний получили помощь на столичной горячей линии по поддержке предприятий
Фото: Depositphotos

С начала текущего года более 110 столичных компаний получили помощь от специалистов горячей линии по поддержке промышленных предприятий.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к настоящему моменту власти города утвердили более двадцати мер поддержки предприятий.

— Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город, — рассказал заммэра.

Обратиться на горячую линию можно по телефону +7 (495) 539-59-99.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что для столичных промышленников также работает чат-бот в Telegram. Найти его можно по нику @PromMos_Robot.

Для того чтобы предприятия могли получить поддержку по вопросам импортозамещения, можно также обратиться по номеру +7 (495) 445-41-30, подытожили на официальном сайте мэра столицы.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что Москва продолжает реализацию плана повышения устойчивости экономического сектора.

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