ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

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Банк России (ЦБ) планирует изменения в законодательстве, которые установят для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств клиентов. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил представитель регулятора.

— Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения, — сказал он.

Отмечается, что мера необходима для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов. На данный момент проходит обсуждение новой инициативы с рынком.

Так, ЦБ разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками. Это потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ, но сроки изменений пока неизвестны.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что изначально планировался срок возврата средств за два–три дня. Однако банки выступили против этого, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод был мошенническим или клиент пытается обмануть банк, передает РБК.

21 апреля Центральный банк принял решение смягчить валютный контроль для всех экспортеров. Срок продажи валюты увеличен с трех до 60 дней.