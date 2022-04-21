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ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров

Евгений Белоусов

Экономика
ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России (ЦБ РФ) принял решение смягчить валютный контроль для всех экспортеров, увеличив срок продажи валюты с 3 до 60 дней. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 21 апреля.

В ведомстве уточнили, что теперь все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной с 19 апреля на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента России, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в данных банках. На подобный шаг в Банке России пошли из-за улучшения экономической ситуации на валютном рынке, говорится в сообщении.

21 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

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