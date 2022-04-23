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«Покрывать из своих резервов»: смогут ли банки возвращать украденные средства за 30 дней

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Покрывать из своих резервов»: смогут ли банки возвращать украденные средства за 30 дней
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Месяц — достаточный срок для банков, чтобы они могли возместить украденные у их клиентов средства. Появление такой обязанности приведет к дополнительным расходам банков, однако они будут небольшими. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Советник президента Ассоциации банков России Александр Хандруев заметил, что именно выбранный срок является оптимальным.

— 30 дней — нормально, банкам надо иметь определенное время, чтобы понять, мошенники это или нет. Я думаю, что это абсолютно правильное решение, которое будет поддержано и банками, и населением — тоже, — уверен собеседник «ВМ».

Экономист Николай Кульбака отметил, что подобная мера позволит повысить доверие людей к банковской системе.

При этом банковским организациям нужно будет возмещать украденные деньги из своих запасов, подчеркнул специалист.

— Банку придется из своих резервов это покрывать. Это означает, что будет больше проблем для банков, потому что банк вынужден будет на это резервировать суммы. Вопрос в том, какую долю от банковских вкладов составляют рискованные ситуации. Не думаю, что большую: скорее всего, один-два процента, может быть, даже меньше. Это очень маленькие объемы для банка, — рассказал эксперт.

Кульбака отметил, что, если этот проект обсуждается, скорее всего, его не будут оставлять на осень. Стоит ожидать принятия поправок в течение мая, предположил собеседник «ВМ».

Ранее стало известно о том, что Центральный банк предложил банкам возвращать украденные денежные средства за 30 дней. Сейчас ведомство совместно с экспертами и участниками рынка работает над созданием соответствующего механизма.

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