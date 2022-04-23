В ДНР заявили, что националисты сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Националисты сорвали эвакуацию мирных жителей Мариуполя на территорию Украины по гуманитарному коридору. Об этом заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 23 апреля.

— Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-сити» на бульваре Шевченко, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный коридор был организован по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук. Благодаря российским военным, которые обеспечивали безопасность места сбора граждан, всех собравшихся людей удалось вывести.

При этом, как уточняется, один из военных получил ранение. Инцидент подтверждает факт того, что националисты готовы жертвовать мирными людьми, чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной, передает ТАСС.

22 апреля глава Евросовета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов перед Пасхой. Их разговор состоялся по итогам визита главы Евросовета в Киев 20 апреля.