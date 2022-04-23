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Более 50 сотрудников ЦОМП будут дежурить на 45 станциях метро на Пасху

Александр Афонин

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Более 50 сотрудников ЦОМП будут дежурить на 45 станциях метро на Пасху
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Свыше 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить 24 апреля на 45 станциях столичного метрополитена. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сотрудников ЦОМП легко заметить благодаря яркой красно-желтой форме. Они ответят на вопросы, объяснят, как пройти, и сопроводят как по оставленным заявкам, так и прямо на месте, — говорится в сообщении.

Более 50 сотрудников ЦОМП будут дежурить на 45 станциях метро на Пасху Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В пресс-службе добавили, что в ночь с 23 на 24 апреля на станциях метро «Бауманская» и «Кропоткинская» сотрудники ЦОМП уже начнут свое дежурство. Для сопровождения с помощью ЦОМП необходимо подать заявку.

Это можно сделать на сайте метро Москвы, в приложении «Метро Москвы» или позвонив на горячую линию Центра обеспечения мобильности пассажиров. Там же ответят на любые вопросы горожан, передает Дептранс.

22 апреля стало известно, что более 13 тысяч человек обеспечат безопасность во время пасхальных мероприятий в столице. Среди них будет около восьми тысяч сотрудников полиции и трех тысяч представителей Росгвардии.

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