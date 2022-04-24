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Пушков заявил, что Германия выбрала курс на сворачивание отношений с Россией

Юлия Курганова

Общество
Пушков заявил, что Германия выбрала курс на сворачивание отношений с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

ФРГ приняла стратегический курс на сворачивание отношений с РФ. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

— Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии, — написал он в субботу, 23 апреля, в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что поддержание минимального диалога с Россией, как и продолжающиеся закупки энергоносителей, не противоречат этому «стратегическому разрыву».

— Такова новая реальность. Из нее и следует исходить, — заключил Пушков.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года ФРГ будет в значительной степени независима от российского газа, зависимость от угля и нефти из РФ будет существенно снижена уже к лету этого года.

Власти Германии в нынешнем году заплатят рекордные суммы за российские газ и нефть. В прошлом году ФРГ заплатила за российскую нефть 11,4 миллиарда евро, по итогам 2022 года эта сумма может увеличиться почти на три миллиарда. Газ и его производные обойдутся Германии в цену, почти в два раза превышающую прошлогоднюю.

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