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Один человек погиб при пожаре в квартире на Кутузовском проспекте

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на Кутузовском проспекте
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 26к1 Карта всех событий

В результате пожара на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек. Об этом в воскресенье, 24 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В очаге пожара в квартире по адресу Кутузовский проспект, 26, корпус 1 было обнаружено тело погибшего.

— Загорание в квартире на шестом этаже, — уточнил собеседник «ВМ».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

23 апреля в подмосковном коттеджном поселке Барвиха загорелся частный дом. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Горение возникло в техническом помещении здания. Предварительная причина инцидента — короткое замыкание электропроводки.

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