В Музее Победы отреставрируют пограничный катер
Пограничный катер «Шмель» отреставрируют в Музее Победы в преддверии 9 Мая. Работы проведут специалисты Рыбинского завода «Вымпел». Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Сотрудники цеха отделки судов и обработки металла зачистят подводную часть и корпус судна, рубку, вооружение, а потом загрунтуют и покрасят.
— С просьбой обновить катер перед 9 Мая к гендиректору «Вымпела» Евгению Норенко обратился председатель Клуба ветеранов Морской охраны Иннокентий Налетов. Работники «Вымпела» не первый год проводят реставрацию катера. Экспонат музея располагается на открытой площадке, из-за чего серьезно страдает корпус, — сообщили в пресс-службе завода.
Речной катер «Шмель» предназначался для патрулирования и охраны водных рубежей, борьбы с судами противника, артподдержки десантным и пограничным отрядам и транспортировки личного состава и грузов.
20 апреля в Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя. Порядка 100 ветеранов Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, школьников и кадетов стали первыми участниками памятной акции.