В Музее Победы отреставрируют пограничный катер 

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Пограничный катер «Шмель» отреставрируют в Музее Победы в преддверии 9 Мая. Работы проведут специалисты Рыбинского завода «Вымпел». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники цеха отделки судов и обработки металла зачистят подводную часть и корпус судна, рубку, вооружение, а потом загрунтуют и покрасят.

— С просьбой обновить катер перед 9 Мая к гендиректору «Вымпела» Евгению Норенко обратился председатель Клуба ветеранов Морской охраны Иннокентий Налетов. Работники «Вымпела» не первый год проводят реставрацию катера. Экспонат музея располагается на открытой площадке, из-за чего серьезно страдает корпус, — сообщили в пресс-службе завода.

Речной катер «Шмель» предназначался для патрулирования и охраны водных рубежей, борьбы с судами противника, артподдержки десантным и пограничным отрядам и транспортировки личного состава и грузов.

20 апреля в Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя. Порядка 100 ветеранов Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, школьников и кадетов стали первыми участниками памятной акции.